पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कवरेज करने पर तालिबान ने पत्रकारों को दी ये सजा

काबुल. अफगानिस्ताान (Afghanistan) में तालिबान (Taliban) राज के लिए पाकिस्तान ने कितनी मदद की है, इसे दुनिया वाकिफ हैं. मगर तालिबान को सच दिखाना गंवारा नहीं. इसलिए काबुल में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए जहां गोलियां चलाई गईं, वहीं विरोध प्रदर्शन की कवरेज कर रहे अफगानी पत्रकारों को सजा भी दी गई है.

काबुल में पत्रकारों पर तालिबान का कहर टूटा है. तालिबानी लड़ाकों ने न सिर्फ कई पत्रकारों को गिरफ्तार किया, बल्कि हिरासत में उन्हें कठोर यातनाएं भी दीं और बुरी तरह पीटा.

अफगानिस्तान को कवर करने वाले द न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस तस्वीर को शेयर किया है, जो वायरल हो रही है. शरीफ हसन ने ट्वीट कर कहा कि कल काबुल में दो पत्रकारों को प्रताड़ित किया गया और बुरी तरह से पीटा गया है.

Powerful photo by @yamphoto of the two journalists who were detained, tortured and beaten by the #Taliban yesterday in #Kabul. pic.twitter.com/UHePkBzozW

— Sharif Hassan (@MSharif1990) September 8, 2021