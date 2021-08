तालिबान बंदूक के दम पर पत्रकारों से करवा रहा अपनी तारीफ! Video वायरल

काबुल. अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान (Taliban) ने लोगों से नहीं डरने की अपील करने के साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही थी. हालांकि धीरे-धीरे उसका असली चरित्र सामने आ रहा है. इन दिनों सोशल मीडिया में एक वीडियो (Video) तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक टीवी पत्रकार से जबरन तालिबान की तारीफ करवाई जा रही है.

डरो मत! ये अफगानिस्तान में एक भयभीत न्यूज एंकर के शब्द थे. टीवी पत्रकार के पीछे स्टूडियो में हथियारबंद लोग खड़े थे. इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है और तालिबान के स्वतंत्र प्रेस के वादे पर सवाल उठाए जा रहे हैं. हालांकि, News18 इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता. यह भी नहीं पता चल पाया है कि यह वीडियो कब और कहां शूट किया गया है.

This is surreal. Taliban militants are posing behind this visibly petrified TV host with guns and making him to say that people of #Afghanistan shouldn’t be scared of the Islamic Emirate. Taliban itself is synonymous with fear in the minds of millions. This is just another proof. pic.twitter.com/3lIAdhWC4Q

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) August 29, 2021