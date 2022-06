चिड़ियाघर के बाहर घूम रहा नुकीले कान और पैरों वाला अजीब जीव? वीडियो देख हर कोई हैरान

टेक्सास. दुनियाभर से आए दिन कोई न कोई ऐसी खबर आती है जिसे देख हर कोई हैरत में पड़ जाता है. अमेरिका के टेक्सास के एक चिड़ियाघर (Texas Zoo) ने सोशल मीडिया (Social Media) पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसे देखकर ज्यादातर इंटरनेट यूजर्स दंग रह गए. सुरक्षा कैमरे द्वारा कैद की गई तस्वीर में एक अज्ञात जीव को चिड़ियाघर में घूमते हुए देखा जा सकता है.

सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage) में जीव दो पैरों पर खड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके कान थोड़े नुकाले दिखे. तस्वीर में यह चिड़ियाघर के बाड़े के बाहर दिखाई देता है. फिलहाल, अभी तक कोई समझ नहीं पाया कि आखिर चिड़ियाघर के बाहर कौन सा जीव था.

इस तस्वीर को एएनआई डिजिटल ने शेयर किया है. साथ ही कैप्शन लिखा गया है: ‘छुपकाबरा? टेक्सास चिड़ियाघर के अधिकारियों ने कैमरे में कैद ‘अजीब’ जीव की पहचान करने के लिए सामुदायिक मदद मांगी है.’

