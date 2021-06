Video: शादी में जाने के लिए तैयारी हो रही थी महिला, तभी घर में निकल आया सांप और फिर...

सोशल वायरल. आप किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए तैयार हो रहे हैं और तभी आपको पता चले कि घर में सांप निकल आया है तो आप क्या करेंगे. यकीनन आपके हाथ पैर फूल जाएंगे और आप डर से कांपने लगेंगे लेकिन सोशल मीडिया में हमें मिला एक वीडियो तो कुछ और ही बयां कर रहा है साथ ही इस वीडियो में आप एक महिला की हिम्मत भी देख सकते हैं. दरअसल, पिछले साल सोशल मीडिया (Social Media) में कर्नाटक का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था. जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि शादी में जा रही एक महिला ने घर में सांप देखा और उसे कोई औजार नहीं मिला तो हाथ से ही सांप (Snake) पकड़ लिया.



महिला के इस जज्बे को सोशल मीडिया यूजर्स ने खूब सराहा था. दरअसल, कर्नाटक की ये महिला निर्जरा चिट्टी है जो एक स्नेक रेस्कूयर हैं. यानी वह सांपों के संरक्षण के लिए काम करती हैं और वह इतनी एक्सपर्ट हैं कि वह बिना किसी औजार या सुरक्षा के ही नंगे हाथों से सांप को पकड़ लेती हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि उन्होंने बिना डरे ही बड़ी शांति से खतरनाक सांप को पकड़ा. इस दौरान वहां खड़े लोग सिर्फ उनको ताकते रहे. लोग मोबाइल निकालकर वीडियो शूट करते रहे लेकिन किसी की नजदीक जाने की हिम्मत न हुई.



Virat Bhagini, a snake catcher, was dressed to attend a wedding when she was called to catch a snake in a home. She did it without any special equipment with perfect poise in a saree. pic.twitter.com/uSQEhtqIbA