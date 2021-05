बच्चे को देखते ही बाघ ने कर दिया हमला, Video में देखें कैसे बची मासूम की जान

सोशल वायरल. शिकारी जानवर आखिर शिकारी ही होते हैं जो पिंजरे में रहें या पिंजरे के बाहर उनकी शिकार करने की क्षमता कम नहीं होती और मौका मिलने पर पिंजरे से भी शिकार करने की कोशिश करते हैं. सोशल मीडिया में हमें एक ऐसा ही वीडियो देखने को मिला. जिसमें एक बाघ (Tiger) ने एक बच्चे पर हमला कर दिया. लेकिन बच्चे (Child) की जान बच गई. वह कैसे ये जानने के लिए इस वीडियो को देखिए. इस वीडियो को ब्रिटिश अखबार द सन ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. जिसे सोशल मीडिया यूजर्स खूब पसंद कर रहे हैं.



इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किसी स्थान पर एक बच्चा खड़ा हुआ है. बच्चा ज्यादा बड़ा नहीं है उसके सामने शायद उसके मां-बाप खड़े हुए हैं वह बच्चे से कुछ कह रहे हैं इसलिए बच्चा बहुत खुश हो रहा है. बच्चे के पीछे थोड़ी दूर पर एक बाघ नजर आ रहा है. वह बच्चे को देखकर आगे बढ़ने लगता है और बच्चे का शिकार करने के लिए तेजी से भागता है.



बच्चा पीछे मुड़कर देखता है तो उसे बाघ नजर आ जाता है. इसके बाद भी बच्चा बहुत खुश होता है. जैसा ही बाघ बच्चे पर हमला करता है वह एक कांच की दीवार से टकरा जाता है. हालांकि जैसे ही बाघ बच्चे पर हमला करता है बच्चा डर जाता है. हालांकि कांच की दीवार होने की वजह से बच्चे की जान बच जाती है.



