VIDEO: अमेरिकी स्कूलों के बाथरूम से गायब हो रहा सामान, टिक-टॉक वीडियो से खुला राज

न्यूयॉर्क. अमेरिका (US) के स्कूलों में बाथरूमों में इन दिनों फायर अलार्म (Fire alarm), सोप डिस्पेंसर (Soap dispenser), बाथरूम मिरर (Bathroom mirror), सैनिटाइजर (Sanitizer) गायब हो रहे हैं. टीचर्स की डेस्क तक चुरा ली जा रही है. किसी को पता नहीं कि ये चीजें कौन और कहां ले जा रहा है. टिक-टॉक (TikTok) पर शेयर हो रहे वीडियो (Video) इन सबके राज खोल देते हैं.

कैसे शुरू हुआ ये चोरी का ट्रेंड

ये पागलपन टिक-टॉक वीडियो से ही शुरू हुआ है. इसे इन दिनों बाथरूम चैलेंज कहा जा रहा है. ये वीडियो #deviouslicks के साथ शेयर किए जा रहे हैं. पिछली एक सितंबर को टिक-टॉक यूजर ने वीडियो शेयर किया था. इसमें उसने स्कूल से चुराया गया डिस्पोजेबल मास्क का बॉक्स अपने बैग में रखा था. इस वीडियो को 2.39 लाख बार देखा गया. कुछ दिन बाद इसी हैशटैग के साथ स्कूल से चुराए सैनिटाइजर चुराने का वीडियो शेयर किया गया. तब से ये ट्रेंड करने लगा.

