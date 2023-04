VIDEO: स्टूडेंट भूल गया मर्यादा! महिला टीचर ने डांटा तो उन्हें धक्का देकर पीटा, क्लास देखती रही तमाशा

नई दिल्ली. यूं तो सोशल मीडिया पर रोजाना कई वीडियो वायरल (Viral Video) होती दिख जाती हैं लेकिन कई वायरल पोस्ट हमें समाज के गलत पहलुओं पर विचार करने पर भी मजबूर कर देती हैं. ऐसी ही एक वायरल वीडियो में एक छात्र अपनी महिला टीचर को पीटते दिख रहा है. ट्वीटर (Twitter Viral Videos) पर तेजी से शेयर की जा रही वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे टीचर के डांटने पर बच्चा क्रोधित हो होकर उसे पीटने लगता है.

वीडियो को क्लास के बच्चों द्वारा ही फिल्माया गया है. वीडियो की शुरुआत में दोनों को आपस में बहस करते हुए देखा जा सकता है. इसके बाद टीचर द्वारा बच्चे को धक्का दिया जाता है जो पीछे हटने के बाद अपनी टीचर को धक्का दे देता है.

The ‘Demon Voice’ comes out after male student ELIMINATES his female teacher during class… pic.twitter.com/WIkhM3SMLe

