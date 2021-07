दोमुंहे सांप ने ऐसे खाया चूहा, कमजोर दिल वाले न देखें ये वीडियो

View this post on Instagram











सोशल मीडिया (Social Media) पर सांपों के वीडियो (Snake Video) बहुत वायरल (Viral Video) होते हैं. ऐसा ही एक वीडियो (Viral Video) को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी. इसमें दो सिर वाला सांप (Two Headed Snake) नजर आ रहा है, जो एक चूहे को जकड़कर निगल जाता है.सोशल मीडिया (Social Media) साइट इंस्टाग्राम पर एक रील्स वीडियो (Instagram Reels Video) शेयर किया गया है. यह वीडियो (Horror Video) मशहूर वीडियो कंटेंट क्रिएटर Brian Barczyk ने शेयर किया है. वे रोजाना जानवरों के वीडियो (Animals Video) शूट करके सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं. इस वीडियो (Snake Video) में दो सिर वाला सांप (Two Headed Snake) नजर आ रहा है, जो एक बड़ा सा चूहा निगल लेता है. कमजोर दिल वाले इस खौफनाक वीडियो (Horror Video) को देखकर घबरा सकते हैं.इस सांप के 2 सिर (Two Headed Snake) हैं इसलिए इसका नाम बेन और जेरी रखा गया है. इस भयानक सांप ने एक चूहा झट से मुंह में रखकर निगल लिया था. ब्रायन अक्सर इस तरह के खौफनाक वीडियो शेयर करते रहते हैं.इंस्टाग्राम रील्स पर इस वीडियो (Instagram Reels Video) को अब तक 2 लाख 43 हजार लोग देख चुके हैं.