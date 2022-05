यूक्रेन लैंडमाइन ब्लास्ट में नर्स ने गंवा दिए थे दोनों पैर, पति के साथ डांस का वीडियो वायरल

कीव. यूक्रेन में एक बारूदी सुरंग विस्फोट में अपने पैर गंवाने वाली एक नर्स का पति के साथ डांस का वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो लवीव के एक अस्पताल में शूट किया गया है जहां दोनों ने शादी कर ली. 23 वर्षीय ओक्साना बालिंदाना, 27 मार्च को अपने पति विक्टर के साथ लुहान्स्क क्षेत्र में अपने गृहनगर लिसिचांस्क में चल रही थी, जब उसने एक बारूदी सुरंग पर कदम रखा. बारूदी सुरंग में विस्फोट होने पर ओक्साना ने अपने पैर और बाएं हाथ की चार उंगलियां खो दीं.

लवीव मेडिकल एसोसिएशन (एलएमए) के अनुसार, जब यह घटना हुई, तो कपल “एक परिचित रास्ते पर” थे. एलएमए ने आगे कहा कि ओक्साना ने विस्फोट से कुछ सेकंड पहले विक्टर को चेतावनी दी थी. विक्टर बाल-बाल बच गया.

❤️🇺🇦 Very special lovestory.

A nurse from Lysychansk, who has lost both legs on a russian mine, got married in Lviv. On March 27, Victor and Oksana were coming back home, when a russian mine exploded. The man was not injured, but Oksana’s both legs were torn off by the explosion. pic.twitter.com/X1AQNwKwyu

