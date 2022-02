Russia-Ukraine War: साइक्लिस्ट पर गिरा रूसी तोप का गोला, यूक्रेन युद्ध का लाइव Video

कीव. यूक्रेन पर रूस के हमले (Russia-Ukraine War) का शुक्रवार को दूसरा दिन है. रूस हवा, पानी और जमीनी हमले कर रहा है. इस हमले में अब तक 137 यूक्रेन नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि हुई है. जबकि एक लाख लोग विस्थापित हुए हैं. यूक्रेन पर रूस (Russia Attack)के हमले के कई वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. हमले का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है. यूक्रेन की सड़क पर एक साइक्लिस्ट जा रहा है. उसके मन में युद्ध की चिंता तो जरूर है, लेकिन इस बात से पूरी तरह बेखबर कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है. सुनसान सड़क है, तभी अचानक एक हवाई हमला होता है. तेज धमाके के साथ चारों तरफ आग का मंजर पसर जाता है. और पल भर में सब कुछ तबाह. देखिए ये वीडियो.

यूक्रेन के आधिकारिक सूत्रों ने इस बात की आशंका भी जता दी है कि शुक्रवार का दिन यूक्रेन के लिए ब्लैक फ्राइडे साबित हो सकता है, क्योंकि रूस अपने हमले कई गुना तक बढ़ा सकता है.

The moment a cyclist was killed by Russian artillery in Uman, Cherkasy Oblast was caught on camera. We’ve verified @Cen4infoRes geolocation of the attack to 48.748716, 30.218705https://t.co/oUcaxYy0M6

— Bellingcat (@bellingcat) February 24, 2022