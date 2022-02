कीव. रूस के सैनिक यूक्रेन (Russia-Ukraine War) के कई शहरों में लगातार हमले कर रहे हैं. करीब 1 लाख रूसी सैनिक अपने हथियारों के साथ यूक्रेन की सीमा दाखिल हुए हैं. इस बीच कई ऐसे वीडियो (Ukraine War Video)सामने आए हैं जब रूसी सैनिक गाड़ी का तेल खत्‍म हो जाने के बाद रास्‍ते में खड़े हैं. एक और वीडियो सामने आया है जब एक रूसी टैंक को यूक्रेन का एक किसान अपने ट्रैक्‍टर से चुरा ले गया.

यूक्रेन के ऑस्‍ट्र‍िया में राजदूत ओलेजेंडर स्‍चेर्बा ने एक वीडियो शेयर किया है. इसमें दिखाई दे रहा है क‍ि यूक्रेन का एक किसान हमले के बीच रूस के एक टैंक को चुरा ले गया. वीडियो में नजर आ रहा है कि सड़क मौजूद टैंक को यूक्रेन का किसान खींचकर ले रहा है. एक व्‍यक्ति ट्रैक्‍टर के साथ दौड़ रहा है और उस पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है. इस वीडियो के कैप्‍शन में लिखा है, ‘अगर सही है तो ऐसा पहला टैंक होगा जिसे किसी किसान ने चुराया है.’

Russia-Ukraine War: रोमानिया से सिंधिया और स्लोवाकिया से रिजिजू भारतीयों को वापस लाएंगे, ये है मोदी सरकार का प्लान

If true, it’s probably the first tank ever stolen by a farmer… ))

Ukrainians are tough cookies indeed. #StandWithUkraine #russiagohome pic.twitter.com/TY0sigffaM

— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) February 27, 2022