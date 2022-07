जापान के पूर्व PM शिंजो आबे को भाषण के दौरान मारी गई गोली, देखें वीडियो

टोक्यो. जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नारा शहर में एक भाषण के दौरान गोली मारी गई है, जिसके बाद पूर्व जापानी प्रधानमंत्री घायल होकर जमीन पर गिर गये. चश्मदीदों के मुताबिक, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जापानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोली लगने के बाद शिंजो को दिल का दौरा भी पड़ा. हालांकि, अभी इसके बारे में आधिकारिक बयान नहीं आया है. चश्मदीदों के मुताबिक, मौके पर गोली चलने की आवाज सुनाई दी और आबे के शरीर से खून बहता दिखा. जापान में रविवार को उच्च सदन के चुनाव होने हैं. शिंजे इसके लिए वहां कैंपेनिंग कर रहे थे.

