हाथी की सूंड पकड़कर लटकना युवक को पड़ा भारी, Video देखें गजराज ने क्या किया

सोशल वायरल. हाथी दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक होते हैं. ये बेहद समझदार और पारिवारिक होते हैं, लेकिन इनका गुस्सा भी उतना ही खतरनाक होता है. अगर ये गुस्से में होते हैं तो हर चीज को तोड़कर तहस-नहस कर देते हैं. वैसे तो ये इंसानों से लगाव रखते हैं लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है तो फिर किसी की जान भी ले सकते हैं. सोशल मीडिया (Social Media) में एक ऐसा ही वीडियो वायरल (Video viral) हो रहा है. जिसमें एक हाथी के गुस्से को देखा जा सकता है.



दरअसल, इस वीडियो में एक हाथी को झील में खड़े देखा जा सकता है. वहीं हाथी के आसपास कई लोग भी पानी में मस्ती कर रहे हैं. तभी एक शख्स हाथी के पास आता है और उसकी सूंड़ पकड़कर लटक जाता है. इस दौरान अन्य लोग हाती और युवक के फोटो क्लिक करते रहते हैं.



1. This is horrible...A South African woman named Emma Rogers went to an abusive, exploitative elephant park in SA called "Adventures with Elephants" and was allowed to do pull-ups on an elephant's tusksEmma's IG: https://t.co/4sWitPOoiGAdventures IG: https://t.co/0McBO3MCHT pic.twitter.com/C0tcTK77OQ