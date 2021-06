Video: लंगूरों का शिकार करने की कोशिश कर रहा था तेंदुआ, झुंड ने कर दिया हमला और फिर...

सोशल वायरल. शिकारी जानवर भले ही कितनी सावधानी और चतुराई से शिकार करने की कोशिश करें. लेकिन कई बार उल्टा ही हो जाता है. जब शिकार शिकारी पर हमला कर दे तो शिकारी को मैदान छोड़ना ही पड़ता है. ऐसा ही एक वीडियो हमें सोशल मीडिया में मिला, जिसमें एक तेंदुआ (Leopard) और लंगूरों के बीच जमकर लड़ाई हुई. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो (Video) में आप देख सकते हैं कि एक तेंदुआ खुद लंगूरों का शिकार बनने से बच गया और उसे अपनी जान बचाकर मैदान छोड़कर भागना पड़ा. इस वीडियो को भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा ने पिछले साल दिसंबर में शेयर किया था.



जिसमें देखा जा सकता है कि ये तेंदुआ किसी लंगूर को अपना शिकार बनाने के लिए पहुंचा था, लेकिन वहीं लंगूरों का पूरा झुंड था जिसने तेंदुआ को आड़े हाथों ले लिया. फिर क्या था तेंदुआ शिकार छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा. इस वीडियो को देखकर यूजर्स ने तरह-तरह के कमेंट्स किए. एक यूजर ने लिखा ऐसा सिर्फ 2020 में ही हो सकता है. क्योंकि बीते साल कोरोना जैसी महामारी के चलते पूरी दुनिया ठप हो गई तो यूजर्स इसीलिए इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं.



इस वीडियो को शेयर करते हुए सुशांत नंदा ने कैप्शन में लिखा, 'ऐसे सिर्फ 2020 में ही हो सकता है.' वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तेंदुआ शिकार करने की नीयत से लंगूर के पास पहुंचता है. लेकिन जब वह देखता है कि वहां सिर्फ एक लंगूर नहीं है बल्कि वहां तो लंगूरों का पूरा एक झुंड है तो वह अपना इरादा बदल देता है. उसके बाद वह वापस जाने लगता है, लेकिन लंगूर उसे छोड़ने वाले कहां थे लंगूरों के पूरे झुंड ने चारों ओर से तेंदुआ को घेर लिया और उसे दौड़ा दिया.



Anything can happen in 2020☺️ pic.twitter.com/aKnY9BDMKz