जब जंगल में GoPro कैमरा पाकर खुद ही कैमरामैन बन गया भालू, देखें मजेदार वीडियो

वॉशिंगटन. सोशल मीडिया (Social Media) पर एक भालू का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दिखाया गया है कि भालू को जंगल में घूमते हुए बर्फ में किसी का खोया हुआ कैमरा पड़ा मिलता (Bear finds lost Gopro camera in snow) है. जिसे लेकर भालू उसे समझने और जानने की सिर्फ कोशिश ही नहीं करता बल्कि कैमरे का बटन ऑन करके खुद ही वीडियो भी बना लेता है. लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आ रहा है और हर कोई भालू के इस कारनामे को देखकर हैरान है.

इस मजेदार वीडियो को ट्विटर पर @NE0NGENESlS नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, दोस्तों, भालू को एक गो प्रो मिला और उसने ऑन कर दिया. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को अबतक 4 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

VIDEO: जहरीले सांप को कुतर-कुतर कर खा गई गिलहरी, पहले शायद नहीं देखा होगा ऐसा नजारा!

वीडियो में आप देख सकते हैं कि भालू बर्फ पर पड़े कैमरे को बार-बार हाथ और मुंह से छूकर देख रहा है. शायद वो समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये है क्या ? लेकिन, तभी इस दौरान उससे कैमरा ऑन हो जाता है और कैमरे की रिकॉर्डिंग शुरु भी हो जाती है. बस फिर क्या…इस दौरान भालू की सभी हरकतें कैमरे में कैद हो जाती हैं.

GUYS A BEAR FOUND A GOPRO AND TURNED IT ON pic.twitter.com/BhN8oyw3F8

— teddy (@NE0NGENESlS) October 2, 2021