Viral Video: बगल में जमकर चल रहे थे लात-घूंसे, बीयर पीने में मशगूल थी महिलाएं

सिएटल. मान लीजिए कि आपके ठीक बगल में कुछ लोग झगड़ रहे हैं और हाथापाई कर रहे हैं. ऐसे में क्या आप बीयर पी पाएंगे? नहीं ना… सोशल मीडिया पर दो महिलाओं का ऐसा वीडियो जमकर वायरल (Viral Video) हो रहा है जिनके बगल में कई लोगों के बीच मार-पीट चल रही है. धक्का-मुक्की हो रही है, लेकिन महिलाओं को कोई फर्क नहीं है, वे आराम से अपनी बीयर का आनंद ले रही हैं.

वायरल वीडियो (Viral Video) सिएटल क्रैकेन के एक हॉकी मैच के दौरान का है. यहां ऑडियंस गैलरी में मैच के दौरान ही हिंसक झड़प हो गई. दो गुट आपस में भिड़ गए, देखते ही देखते कई लोग एक दूसरे पर टूट पड़े. लड़ाई लड़ रहे लोगों की बगल वाली सीट पर ही दो महिलाएं बीयर पी रही थीं. झगड़ा बढ़ा तो उनके साथ भी धक्का-मुक्की हुई. मगर महिलाओं का पूरा ध्यान बीयर पर ही रहा. लोग लड़ने में व्यस्त थे और वो बीयर का लुत्फ उठा रही थीं.

Still enjoying a drink with an all out brawl happening in her lap. Hockey fans are built different @spittinchiclets pic.twitter.com/Ac7weLELd6

— Barstool Sports (@barstoolsports) October 15, 2021