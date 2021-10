फ्लाइट में महिला ने ऐसे बिखराए बाल, फोटो देख भड़क गए लोग

नई दिल्ली. फ्लाइट में सफर के दौरान यात्रियों को सीट बेल्ट बांधने के साथ ही कई तरह के नियमों का पालन करना पड़ता है, ताकि बाकी यात्रियों को कोई दिक्कत न हो. लेकिन एक महिला ने अपनी सुविधा के लिए फ्लाइट में ऐसा काम किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

फ्लाइट में एक महिला ने आराम से बैठने के लिए अपने लंबे काले बालों को हेडरेस्‍ट के पीछे कर दिया. फिर खुद आराम से हेडफोन लगाकर मूवी देखने लगी, लेकिन महिला को इसी हरकत पर खरीखोटी सुननी पड़ी.

Would this piss you off? pic.twitter.com/79Xlz0stcK

— Anthony 🇺🇸🇮🇹 (@Antman0528) October 20, 2021