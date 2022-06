दक्षिण अफ्रीका के एक नाइट क्लब में मरे पाए गए 17 लोग

ईस्ट लंदन. दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी शहर ईस्ट लंदन में एक नाइट क्लब में कम से कम 17 लोग संदिग्ध हालत में मरे पाए गए हैं. न्यूज एजेंसी एएनआई की एक खबर में कहा गया है कि पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की है. इन सभी लोगों की मौत किस कारण से हुई, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है.

स्थानीय पुलिस का कहना है कि ईस्ट लंदन के एक लोकप्रिय क्लब के अंदर कम से कम 17 लोग मरे पाए गए हैं. पुलिस का कहना है कि ये घटना दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी शहर पूर्वी लंदन के एक नाइट क्लब में रविवार को हुई. पुलिस अधिकारियों ने आम लोगों को सिटी सेंटर से लगभग 3 किमी. दूर सीनरी पार्क में हुई घटना के बाद सतर्क कर दिया है. पुलिस ने कहा कि किन परिस्थितियों में इन लोगों की मौत हुई, उसकी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि 18 से 20 साल के बीच के युवाओं की मौत का कारण अभी बता पाना कठिन है.

At least 17 people found dead at a nightclub in South Africa’s southern city of East London, reports AFP News Agency citing police

— ANI (@ANI) June 26, 2022