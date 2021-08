प्लीज सर बचा लो, तालिबान मार देगा... US आर्मी से गुहार लगाती लड़की का VIDEO वायरल

काबुल. अफगानिस्तान (Afghanistan) पर तालिबान (Taliban) के कब्जे के बाद झकझोर देने वाली तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक अफगानी बच्ची अमेरिकी सैनिकों से जान बचाने की गुहार लगा रही है. वह कहती है, ‘प्लीज सर बचा लो… तालिबान मुझे मार देगा.’

इस वीडियो को अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग करने वाले एक स्वतंत्र पत्रकार हिजबुल्ला खान के ट्वीटर हैंडल से शेयर किया गया है. हालांकि, News18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा.

Shocking scene 😭 at #Kabul Airport, an Afghan girl, asking #US soldiers to protect her life, & crying, “#Taliban kill me.”#Afghanistan pic.twitter.com/Ek3hCOYMV6

