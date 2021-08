हमें एयरपोर्ट के अंदर जाने दो, तालिबानी पीछे पड़े हैं मार देंगे... बिलखती महिलाओं का Video Viral

काबुल. अफगानिस्तान (Afghanistan) में 20 साल बाद तालिबान (Taliban) लौट आया है. इसके साथ ही लौट आया है दहशतगर्दी, खौफ का माहौल और क्रूरता. यही कारण है कि अफगानी लोग किसी भी सूरत में बस देश छोड़ना चाहते हैं. देश छोड़ने के इरादे से हजारों अफगानी काबुल एयरपोर्ट (Kabul Airport) पर फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं. मगर उनके निकलने के रास्ते बंद हैं. सभी कमर्शियल फ्लाइट फिलहाल बंद है. काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा अमेरिकी सैनिकों के हाथ में हैं. यहां से सिर्फ विदेशियों और अमेरिकियों को भी आर्मी फ्लाइट से निकाला जा रहा है. इस बीच काबुल एयरपोर्ट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ महिलाएं एयरपोर्ट में घुसने के लिए अमेरिकी सैनिकों से गुहार लगा रही हैं.

काबुल के हामिद करजई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर अमेरिकी और नाटो देशों की सेनाओं ने बैरिकेडिंग की हुई है. ये सभी सिर्फ अपने देश के नागरिकों को तवज्जो देकर बाहर निकाल रहे हैं. इसी बीच कुछ अफगानी महिलाएं एयरपोर्ट में आने देने की गुहार लगा रही हैं.

At #kabulairport gates where the US forces controlling, people crying and begging US forces to allow them to pass the gates otherwise the Taliban will come and will behead them. pic.twitter.com/wzxXJf2ngL

