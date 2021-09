क्या पंजशीर से भागकर UAE गए अमरुल्लाह सालेह? बैंक में दिखने का दावा

अबु धाबी. अफगानिस्तान (Afghanistan) के पूर्व उपराष्ट्रपति और तालिबान (Taliban) के खिलाफ जंग छेड़ने वाले अमरुल्लाह सालेह (Amrullah Saleh) को लेकर बड़ी खबर है. पंजशीर की घाटी पर तालिबान और कथित रूप से पाकिस्तानी सेना के हमले के बाद सालेह के देश छोड़कर जाने का दावा किया गया था. अब सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, जिनमें दावा किया गया है कि सालेह संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में मौजूद हैं.

पाकिस्तानी ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट गुलाम अब्बास शाह ने अपने ट्विटर हैंडल से अमरुल्लाह सालेह की तीन तस्वीरें शेयर की हैं. ये तस्वीरें UAE के एक बैंक की बताई जा रही हैं. इसके बाद लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं कि आखिर UAE के बैंक में सालेह क्या कर रहे हैं. हालांकि, News18 इस बात की पुष्टि नहीं करता कि सालेह की यह तस्वीर हालिया है या नहीं.

Apparently, former #Afghan vice president #AmrullahSaleh was spotted at what is believed to be a bank in the #UAE #Pictures Courtesy : #Taliban afflicted accounts pic.twitter.com/XoiJ6QxFjM

— Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) September 20, 2021