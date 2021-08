Kabul Blast: सालेह का दावा- तालिबान और हक्कानी में हैं ISIS के खुरासान ग्रुप की जड़ें

काबुल. अफगानिस्तान (Afghanistan)की राजधानी काबुल (Kabul) के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ठीक सामने गुरुवार शाम दो फिदायीन हमले हुए. इन हमलों में अब तक 80 लोग मारे जा चुके हैं और 200 से ज्यादा जख्मी हैं. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, आतंकी संगठन ISIS के खुरासान ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी ली है. इस बीच अफगानिस्तान के स्वघोषित कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह (Amrullah Saleh) ने दावा किया है कि तालिबान के खुरासान ग्रुप के साथ लिंक हैं. हालांकि, तालिबान ने हमलों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है.

सालेह ने धमाकों के बाद ट्वीट किया, ‘तालिबानियों को उनके आकाओं से अच्छी सीख मिली है. तालिबान ने आईएसआईएस के साथ अपने रिश्ते को खारिज कर दिया है. ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने क्वेटा शूरा पर पाक के लिंक से इनकार कर दिया था. हमारे पास मौजूद हर सबूत से पता चलता है कि ISIS के खुरासान ग्रुप की जड़ें तालिबान और हक्कानी नेटवर्क में हैं….’

“Talibs have learned well from the master. Talibs denying links with ISIS is similar to denial of Pak on Quetta Shura. Every evidence we have in hand shows that IS-K cells have their roots in Talibs & Haqqani network…,” tweets Amrullah Saleh, acting president of Afghanistan pic.twitter.com/LmIQlNrd5f

