Breaking News: फिर सामने आया तालिबान का क्रूर चेहरा, अब टोलो न्यूज के पत्रकार की कर दी हत्या

काबुल. अफगानिस्तान (Afghanistan) पर तालिबान (Taliban) के कब्जे के बाद चारों ओर अफरा-तफरी का माहौल है. तालिबान ने एक और पत्रकार की हत्या कर दी है. जानकारी के मुताबिक, तालिबान के लड़ाकों ने टोलो न्यूज के एक जर्नलिस्ट की पीट-पीटकर हत्या कर दी है. इससे पहले भारत के फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दिकी की भी तालिबानी लड़ाकों ने हत्या कर दी थी. दानिश को कई गोलियां मार दी गई थी.

TOLO NEWS के मुताबिक, जिस पत्रकार की जान ली गई उनका नाम जियार याद ( Ziar Yad) है. जियार और उनके कैमरामेन साथी को तालिबान ने पहले पीटा था. घटना के दौरान दोनों अफगानी लोगों की गरीबी और बेरोजगारी पर रिपोर्टिंग कर रहे थे.

