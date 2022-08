अफगानिस्तानः काबुल की एक मस्जिद में ब्लास्ट, 20 लोगों की मौत, 50 लोग घायल

काबुल. अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के खैर खाना इलाके की मस्जिद में धमाका होने के चलते 20 लोगों की मौत हो गई. जबकि 50 लोग घायल हो गए हैं. काबुल सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता खालिद जादरान ने इस बात की पुष्टि की है कि काबुल के पीडी 17 में आज एक विस्फोट हुआ है. विस्फोट के दौरान मौजूद लोगों ने रॉयटर्स को बताया कि उत्तरी काबुल के पड़ोस में विस्फोट की आवाज सुनी गई, जिससे पास की इमारतों की खिड़कियां टूट गईं. एंबुलेंस मौके पर पहुंची और लोगों को अस्पताल ले जाना शुरू किया गया.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चश्मदीदों और पुलिस ने कहा कि बुधवार को शाम की नमाज के दौरान काबुल में एक मस्जिद में एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसमें कई लोगों के मारे जाने या घायल होने की आशंका है. पुलिस ने कहा कि इस ब्लास्ट में कई हताहत हुए हैं. हालांकि पुलिस ने घायलों की संख्या को लेकर कोई जानकारी नहीं दी. वहीं तालिबान के एक ख़ुफ़िया अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि 35 लोग घायल हुए हैं और मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है. अल जज़ीरा ने एक अज्ञात अधिकारी के हवाले से बताया कि मरने वालों की संख्या 20 है. वहीं काबुल के आपातकालीन अस्पताल ने ट्विटर पर कहा कि विस्फोट में 27 घायल मरीजों को उनके अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें एक सात साल का बच्चा भी शामिल है.

#BREAKING 21 killed, dozens wounded in an explosion in a mosque in Kabul, #Afghanistan capitalpic.twitter.com/mcqNJmCcEw

— Guy Elster (@guyelster) August 17, 2022