अफगान संसद को इस्लामी शूरा बना सकता है तालिबान, भारत से मिला था गिफ्ट

काबुल/नई दिल्ली. भारत के संबंध अफगानिस्तान (Afghanistan) से हमेशा दोस्ताना रहे हैं. भारत ने 2000 के दशक के मध्य से अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सहायता के लिए उदारतापूर्वक निवेश किया. खासतौर पर ये निवेश पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को नियंत्रण में रखने के लिए था. भारत ने अफगानिस्तान में सड़कें, पुल, बिजली, बांध, स्कूल, अस्पताल और संसद भी बनवाई. भारत सरकार ने अफगान के लोगों को लोकतंत्र की प्रतीक के तौर पर संसद भवन भेंट किया था.

अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत को एक दुविधा में डाल दिया है. तालिबान लड़ाके हाथ में एके-47 और अमेरिकी एम-4 रायफल लिए संसद भवन में घुसे थे. इसका वीडियो भी वायरल हुआ था. भारत को डर है कि अफगानी संसद भवन का इस्तेमाल अब तालिबान दहशहगर्दी फैलाने और कड़े शरिया कानून लागू करने के लिए करेगा. हालांकि, तालिबान अपनी छवि को सुधरी हुई दिखाने की कोशिश कर रहा है.

पंजशीर पर हमला नहीं करेगा तालिबान, नॉर्दन अलायंस के साथ सीज़फायर पर राजी- रिपोर्ट

तालिबान कई बार कह चुका है कि वह भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है. तालिबान ने भारत से अफगानिस्तान में पेंडिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने की भी अपील की है. तालिबान कहता है कि ये अफगान के आवाम के लिए है. भारत ने जो-जो काम शुरू किया है. उसे पूरा करना चाहिए.

CNN-News18 के साथ खास बातचीत में तालिबान के प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने कहा कि कट्टरपंथी केवल अशरफ गनी की कठपुतली सरकार को भारत के समर्थन का विरोध कर रहे थे, लेकिन अफगानिस्तान की संसद, जिसे देश को भारत का उपहार माना जाता है… ये बहुत खास है. इसे लेकर भारत के साथ रिश्ते खराब नहीं होंगे.

संसद भवन के भविष्य के बारे में पूछे जाने पर तालिबान के प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने कहा, ‘उस इमारत का उपयोग किसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा. इसका इस्तेमाल शूरा या इस्लामिक शूरा के लिए किया जा सकता है.’

अरबी भाषा में शूरा शब्द का मतलब परामर्श समिति या परिषद से है. यह शब्द कुरान के 42वें सूरह का शीर्षक है. इसमें अनुयायियों को “आपसी परामर्श से” अपने मामलों का संचालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

तो भारत की ओर से अफगानिस्तान को दिए गए इस उपहार (अफगानी संसद) का भविष्य क्या है? इसे संसद भवन के इतिहास को देखकर समझ सकते हैं.



अफगानिस्‍तान पर तालिबान की जीत भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा: रिपोर्ट

भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सहयोग करने और मित्रता के प्रतीक के रूप में संसद भवन परियोजना शुरू की थी. इसे चार करोड़ 50 लाख डॉलर की अनुमानित लागत से शुरू किया गया था लेकिन नौ करोड़ डॉलर की लागत से तैयार हुआ. इमारत की आधारशिला 29 अगस्त, 2005 को राजा मोहम्मद ज़हीर शाह, पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ई और तत्कालीन भारतीय प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा रखी गई थी.

इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में किया था. मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को इस परियोजना की कल्पना करने का श्रेय दिया था. उद्घाटन वाजपेयी के 91वें जन्मदिन पर हुआ. अफगानिस्तान की इस संसद में एक हॉल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है. इस हॉल का नाम अटल ब्लॉक है.

Past & Future. On 1 side the Dar ul Aman palace bombed out by Taliban. On the other the shining new Parliament bldng pic.twitter.com/q0dlcZMJ0N

— Arindam Bagchi (@MEAIndia) December 25, 2015