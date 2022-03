तालिबान ने बिना दाढ़ी वाले सरकारी कर्मचारियों की दफ्तर में एंट्री पर लगाई रोक

काबुल. अफगानिस्तान (Afghanistan) में अब बिना दाढ़ी वाले सरकारी कर्मचारी (Government Staff) दफ्तर में एंट्री नहीं कर पाएंगे. बताया जा रहा है कि सोमवार को अफगानिस्तान में बिना दाढ़ी वाले सरकारी कर्मचारियों को उनके कार्यालयों में आने से रोका दिया गया. ‘द खामा प्रेस’ (The Khaama Press) के अनुसार चश्मदीदों ने बताया कि अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के पुण्य और रोकथाम मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्रालय के स्टाफ सदस्यों को गेट पर रोक दिया. क्योंकि उनकी दाढ़ी नहीं थी.

बता दें कि इससे पहले तालिबान प्रतिनिधियों ने अनुशंसित टोपी पहनने के बाद ही कर्मचारियों को मंत्रालय में प्रवेश करने की अनुमति दी थी. वहीं अब ये नया फरमान जारी किया है. हालांकि The Ministry Of Promotion Of Virtue And Prevention ने सरकारी कर्मचारियों को गेट पर रोके जाने की खबर से इनकार किया है. मंत्रालय के प्रवक्ता मुहम्मद सादिक अकिफ ने कहा कि वित्त मंत्रालय के स्टाफ सदस्यों को पुण्य और उपाध्यक्ष के प्रतिनिधियों द्वारा निर्देश और सिफारिश के लिए रोका गया था.

तालिबान का फरमान- पुरुषों को साथ लेकर पार्क घूमने नहीं जा सकेंगी महिलाएं, वरना…

फैसले की हो रही है निंदा

तालिबान समर्थक लोगों ने भी इस फैसले की निंदा की है. क्योंकि इस्लाम ने कभी भी लोगों को दाढ़ी बढ़ाने के लिए मजबूर नहीं किया है. तालिबान ने अफगानिस्तान में हेयरड्रेसर को दाढ़ी बनाने या ट्रिम करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है.

महिलाओं पर लगाएं हैं कई प्रतिबंध

पिछले अगस्त ही अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने अफगानों और विशेषकर महिलाओं पर कई प्रतिबंध लगाए हैं. तालिबान के सद्गुण संवर्धन और वाइस ऑफ प्रिवेंशन मंत्रालय ने पहले राजधानी काबुल के चारों ओर पोस्टर जारी कर अफगान महिलाओं को ढके रहने का आदेश दिया था. इतना ही नहीं उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, काम और लंबी यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया था.

पार्क जाने के लिए भी तय है अलग दिन

तालिबान के संस्कृति मंत्रालय (Ministry of Vice and Virtue) ने फरमान जारी किया है कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के सार्वजनिक यानी पब्लिक पार्कों में महिला और पुरुष साथ नही जा सकेंगे. तालिबान ने पब्लिक पार्कों में महिलाओं और पुरुषों की एंट्री के लिए अलग अलग दिन भी निर्धारित किये गए हैं. महिलाएं सिर्फ 3 दिन रविवार, सोमवार और मंगलवार को ही जा सकेंगी. वहीं महिलाओं को पार्को में एंट्री तभी मिलेगी जब वो इस्लामिक हिजाब पहने होंगी. बाकी दिन पुरुष ही पार्क में जा सकेंगे.

दिवालिया की कगार पर सोने की श्रीलंका, 400 ग्राम दूध के लिए देने पड़ रहे 790 रुपये

पुरुष के साथ ही फ्लाइट में कर सकेंगी सफर

रविवार को तालिबान ने एक और नया फरमान जारी किया है. तालिबान ने पुरुषों के बिना महिलाओं के फ्लाइट में सफर करने पर रोक लगा दी है. तालिबान का कहना है कि किसी महिला को देश में या देश के बाहर फ्लाइट से सफर करने के लिए किसी न किसी पुरुष रिश्तेदार के साथ की जरूरत होगी. तालिबान ने कहा है कि जिन महिलाओं ने पहले ही टिकट बुक कर लिया था, उन्हें सोमवार तक यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को काबुल हवाईअड्डे पर कुछ महिलाओं को टिकट देने से मना कर दिया गया.

