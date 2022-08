काबुल में भारतीय दूतावास फिर खुलने से खुश है तालिबान, सुरक्षा का वादा, पूरे होंगे अधूरे प्रोजेक्ट्स

काबुल: अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान सरकार के विदेश मंत्रालय ने भारत की राजनयिक उपस्थिति (Diplomatic Presence) का स्वागत किया है. साथ ही भारतीय मिशन की सुरक्षा सुनिश्चित करने का वादा किया है. विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि अफगानिस्तान भारत के राजनयिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए इस कदम का स्वागत करता है. इस बेहतरीन कदम से भारत की अधूरी परियोजनाओं को पूरा किया जा सकेगा. इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत होगी.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्खि ने अपने ट्वीट में लिखा है कि भारत के राजनयिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के इस कदम का अफगानिस्तान स्वागत करता है. सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा, हम राजनयिकों के अधिकार के प्रति पूरा ध्यान रखेंगे. उनके काम में उनका सहयोग करेंगे. अफगान सरकार को उम्मीद है कि राजनयिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने और राजनयिकों को भेजने से अफगान-भारत संबंध और मजबूत होगा. जिससे भारत द्वारा अधूरी परियोजनाओं को पूरा किया जा सकेगा और नई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत होगी.

The Islamic Emirate of Afghanistan welcomes India’s step to upgrade its diplomatic representation in Kabul. Besides ensuring security, we will pay close attention to the immunity of the diplomats and cooperate well in endeavors. pic.twitter.com/4t1Tm4ahcD

