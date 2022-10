तालिबानियों की बर्बरता, प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर फायरिंग, हिजाब पकड़कर महिला को खींचा

काबुल. काबुल के एक एजुकेशन सेंटर में आत्मघाती बम विस्फोट में कई छात्रों की मौत के विरोध में महिला छात्रों ने पश्चिमी अफगानिस्तान के हेरात में रविवार को रैलियां निकाली. जैसे ही उन्होंने हेरात विश्वविद्यालय से प्रांतीय गवर्नर के कार्यालय तक मार्च किया, हेरात विश्वविद्यालय के प्रदर्शनकारियों ने ‘नरसंहार बंद करो’ और ‘शिक्षा हमारा अधिकार है’ के अपने नारों से सड़कों को भर दिया. वहीं बाद में, तालिबानियों ने उन्हें रोककर और तितर-बितर कर समूह को गवर्नर के कार्यालय में प्रवेश करने से रोक दिया. शनिवार को काबुल में विस्फोट से बच गई युवतियों समेत अन्य युवतियों ने इसी तरह का प्रदर्शन किया. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, हमले में कम से कम 35 लोग मारे गए और 82 लोग घायल हो गए. पीड़ितों में ज्यादातर शिया हजारा समुदाय की युवतियां थीं.

नैतिकता पुलिस की हिरासत में एक महिला की मौत पर ईरान में विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करने वाली महिलाओं की रैली पर तालिबान ने गोलियां चलाईं. इस्लामिक गणतंत्र की नैतिकता पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए 22 वर्षीय महसा अमिनी की मौत के बाद पड़ोसी ईरान में पिछले दो हफ्तों से घातक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरब से तालिबानी सैनिक प्रदर्शन कर रही महिलाओं को डराने के लिए फायरिंग कर रही है. प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने हाथों में बैनर लिए तालिबानी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रही हैं.

अफगानिस्तान में महिलाओं का सरकार के तालिबानी फैसले के खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन जारी है. प्रदर्शन कर रही महिलाओं को हवाई फायरिंग करती तालिबान सरकार के वीडियो सामने आए हैं. पुलिस की फायरिंग के सामने भी महिलाओं का प्रदर्शन जारी है. तालिबानी पुलिस से लड़ती महिलाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहे हैं. वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें तालिबानी सेना का कहर नजर आ रहा है. वायरल वीडियो में तालिबानी सैनिक एक महिला प्रदर्शनकारियों से हाथापाई करते हुए महिला का बर्का खींचते हुए नजर आ रहा है.

