काबुल. अफगानिस्‍तान (Afghanistan) में सिर्फ पंजशीर (Panjshir) को छोड़कर हर जगह तालिबान (Taliban) का कब्जा है. पंजशीर में नॉर्दन अलांयस से तालिबान की लड़ाई जारी है. तालिबान को नॉर्दन अलायंस से लगातार कड़ी चुनौती भी मिल रही है. टोलो न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, तालिबानी अहमद मसूद (Ahmad Massoud) की किसी तरह से हत्‍या करना चाहते हैं, ताकि पंजशीर में विद्रोही आंदोलन को कुचला जा सके. हालांकि, पंजशीर ने भी तालिबान के खिलाफ खूनी जंग के लिए पूरी तैयारी कर ली है. विद्रोहियों ने पंजशीर घाटी के अंदर एक पूरे स्‍टेडियम को गोला-बारूद से भर दिया है. उनके पास दो हेलिकॉप्‍टर भी हैं.

पंजशीर घाटी एकमात्र जगह है जहां पर अभी विद्रोहियों का कब्‍जा है. तालिबान का दावा है कि उसने पंजशीर को घेर लिया है और विद्रोह को दबा दिया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट है. तालिबानी हमले लगातार विफल हो रहे हैं और उन्‍हें बातचीत का सहारा लेना पड़ रहा है.

ईरानी मॉडल पर तालिबानी सरकार बनाने की हो रही तैयारियां, मेहमानों की लिस्ट भी तैयार

Warning:

135 #Taliban killed by Resistance in Panjshir and 45 in #Kapisa /24 hr. 5k Commandos waiting in Panjshir armed with helis, humvees & heavy artillery. We are no ordinary Commandos. We are the ones that refused to surrender and will fight until death. Welcome to #Panjshir pic.twitter.com/NnfDVCpic0

— Major Wazir Akbar Mohmand (@AkbarMohmand2) September 1, 2021