US के हेलिकॉप्टर पर लाश लटकाकर उड़ाया, तालिबान ने ऐसे जाहिर की जीत की खुशी

काबुल. अफगानिस्तान में 20 साल बाद सोमवार देर रात अमेरिकी सैनिकों की पूरी तरह से वापसी हो गई. इसके साथ ही अफगानिस्तान एक बार फिर से 20 साल पुराने हालात में लौट आया है. तालिबान ने हवाई फायरिंग के साथ अमेरिका की हार और सैनिकों की वापसी का जश्न मनाया है. इस बीच तालिबान के जश्न का एक हैवानियत भरा वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में तालिबानी लड़ाकों को अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलिकॉप्टर उड़ाते देखा जा सकता है. खास बात ये है कि हेलीकॉप्टर में रस्सी के सहारे एक लाश को भी लटकाया गया था. ये वीडियो कंधार का है.

If this is what it looks like… the Taliban hanging somebody from an American Blackhawk… I could vomit. Joe Biden is responsible.

pic.twitter.com/muHLEi3UvK

— Liz Wheeler (@Liz_Wheeler) August 30, 2021