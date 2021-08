अमेरिकी B-52 बॉम्बर ने 24 घंटे में किए 572 तालिबानी ढेर, देखें एयर स्ट्राइक के वीडियो

काबुल. अफगानिस्तान (Afghanistan) से भले ही अमेरिकी सैनिकों (US Forces) की वापसी हो गई हो लेकिन अमेरिका (America) किसी भी सूरत में तालिबानियों को बख्शने के मूड में नहीं दिख रहा है. अमेरिका के लड़ाकू विमान B-52 बॉम्बर ने तालिबानी खेमे में तबाही मचा दी है. अफगान सेना के मुताबिक पिछले 24 घंटे में की गई एयर स्ट्राइक (Air Strike) में 572 तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं. हमले में 309 से ज्यादा तालिबानी घायल हुए हैं.

अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने एयर स्ट्राइक का वीडियो भी जारी किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में B-52 बॉम्बर को तालिबान के ठिकानों पर हमले करते देखा जा सकता है. अफगान सेना के मुताबिक नांगरहार, लघमन, गजनी, पकतिया, पकतिका, कंधार, उरुजगन, हेरात, फारह, जावजान, सार-ए-पुल, फरयाब, हेलमंद, निमरुज, ताखर, कुंदुज, बदाक्शन और कापिसा प्रांत में पिछले 24 घंटे में ऑपरेशन चलाए गए.

ये भी पढ़ें: अफगानिस्‍तान पर तालिबान की पकड़ हो रही मजबूत, जरांज के बाद शेबेरगन पर भी किया कब्जा

33 #Taliban terrorists were killed & 30 others were wounded in #airstrikes conducted by #AAF in support of #ANDSF operations in Shirzad district of #Nangarhar province, yesterday.

Also, 15 IEDs were discovered & defused by #ANA. pic.twitter.com/wZpOU8Xiyd

— Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) August 8, 2021