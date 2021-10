बांग्लादेश में उपद्रवियों ने हिंदुओं के 20 घरों में लगाई आग, पुलिस के साथ झड़प

ढाका. बांग्लादेश (Bangladesh) में हिंदुओं के प्रति हिंसा जारी है. दुर्गा पूजा पंडालों और इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ और हिंसा के बाद अब रंगपुर में उपद्रवियों ने हिंदुओं के 20 घरों को जला दिया है. वहीं, स्थानीय संघ परिषद के अध्यक्ष के मुताबिक उपद्रवियों ने कम से कम 65 घरों में आग लगाई है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, उपद्रवियों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई है.

ढाका ट्रिब्यून के अध्यक्ष मोहम्मद सादकुल इस्लाम के अनुसार, उपद्रवी जमात-ए-इस्लामी और छात्र शाखा इस्लामी छात्र शिविर की स्थानीय इकाई के थे.

The situation in Rangpur is dire at the moment. Homes and temples of Hindus have been burnt down. Muslim mob has set fire to a Hindu village in Pirganj upazila of Rangpur district. @UNHumanRights pic.twitter.com/kDma77F67W

— Bangladesh Hindu Unity Council (@UnityCouncilBD) October 17, 2021