अफगानिस्तान: कंधार की शिया मस्जिद में 3 सीरियल ब्लास्ट, नमाज में जुटे थे लोग, 32 के मारे जाने की खबर

काबुल. अफगानिस्तान (Afghanistan) के कंधार (Kandahar’s Imam Bargah Mosque) की इमाम बारगाह मस्जिद में बम धमाके की खबर है. अफगान मीडिया टोलो न्यूज के मुताबिक, धमाके में अब तक 32 लोगों के मारे जाने की खबर है. वहीं, 45 लोग घायल हुए हैं. यह एक शिया मस्जिद है, जिसमें शुक्रवार की नमाज के लिए लोग जुटे थे. प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि मस्जिद में एक के बाद एक तीन धमाके हुए थे. (देखें वीडियो)

Purported video shows the scene at Fatemieh Imam Bargah in #Kandahar after an explosion was witnessed during prayers. #Afghanistan #Afghan #Kabul #Taliban #Talibans pic.twitter.com/vAW9oGqzCB

— The Pakistan Daily (@ThePakDaily) October 15, 2021