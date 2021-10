बांग्लादेश के विदेश मंत्री बोले- दुर्गा पूजा हिंसा में हुई 6 लोगों की मौत, नहीं तोड़ा गया कोई मंदिर

ढाका. बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों और मंदिरों में हुई हिंसा को लेकर मीडिया में कई तरह की खबरें चल रही हैं. ऐसे में यहां के विदेश मंत्री ने बयान जारी को इन सभी खबरों को प्रोपगेंडा का हिस्सा बताया है. विदेश मंत्री डॉ. एके अब्दुल मोमेन (Dr AK Abdul Momen) ने बताया कि हाल में हुई हिंसा में सिर्फ 6 लोगों की मौत हुई थी. इसमें 4 मुस्लिम समुदाय से थे. हिंसा के दौरान न तो किसी मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया और न ही किसी महिला के साथ रेप किया गया.

समाचार एजेंसी ANI ने शुक्रवार को हाल में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को लेकर बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ. एके अब्दुल मोमेन (Dr AK Abdul Momen) का बयान शेयर किया है. बयान में विदेश मंत्री मोमेन ने कहा, ‘सभी चल रहे प्रचारों के विपरीत हाल की हिंसा के दौरान केवल 6 लोग मारे गए. जिनमें से 4 मुस्लिम थे. कानून लागू करने वाले अधिकारियों के साथ मुठभेड़ के दौरान 2 हिंदू भी मारे गए थे. इनमें से एक की मौत सामान्य थी, जबकि दूसरे ने तालाब में कूदकर जान गंवाई. हिंसक घटनाओं के दौरान किसी का रेप नहीं हुआ और न ही किसी मंदिर को नष्ट किया गया. हालांकि, कुछ मूर्तियों को तोड़ा गया है. ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी.’

बांग्लादेश: दुर्गापूजा हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन, हिंदुओं के 66 घरों में तोड़फोड़, 20 को किया आग के हवाले

बयान में आगे कहा गया, ‘प्रशासन ने इन घटनाओं पर तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया. कई संदिग्ध और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और वो पुलिस कस्टडी में हैं. इस दौरान करीब 20 हिंदुओं के घरों में आग लगा दिया गया था. सभी के घरों को दोबारा से बनवा दिया गया है और उन्हें सरकार की तरफ से मुआवजा भी दे दिया गया है. आगे कुछ और आर्थिक मदद का ऐलान किया जा सकता है.’

मोमेन ने कहा, ‘ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ मीडिया और एजेंसी ऐसी खबरें बनाकर प्रचारित कर रहे हैं, जिससे सरकार को शर्मिंदगी होगी और उसकी छवि खराब हो. हमारी सरकार सांप्रदायिक सद्भाव पर भरोसा करती है.’

“Contrary to all ongoing propaganda, only 6 people died during recent violence of which 4 were Muslims, killed during encounters with law enforcing authorities & 2 were Hindus,” reads a statement of Bangladesh Foreign Minister Dr AK Abdul Momen on recent violence incidents pic.twitter.com/pPqQlGZwt2

— ANI (@ANI) October 29, 2021