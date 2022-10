इन देशों में फैला कोरोना का नया वेरिएंट XBB, मचा हड़कंप, जानें कितना है खतरनाक

सिंगापुर. एक बार फिर कोरोना को लेकर बुरी खबर सामने आ रही है. चीन के बाद सिंगापुर में भी ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट एक्सबीबी (XBB strain) मिला है. इसके बाद से सिंगापुर में हड़कंप मचा हुआ है. वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि एशिया में एक बार फिर इस वेरिएंट के कारण कोरोना मामलों में दोहराव देखा जा सकता है. फिलहाल XBB स्ट्रेन के कारण बांग्लादेश और सिंगापुर जैसे देशों में मामलों में मामूली वृद्धि हो रही है.

फॉर्च्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर में पिछले एक सप्ताह में लगभग 5,500 मामलों का दैनिक औसत दर्ज किया है. जबकि एक महीने पहले दैनिक औसत 2,000 मामलों का था. सिंगापुर में अधिकारी फिलहाल इसको लेकर ज्यादा चिंतित नहीं हैं. सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री ओंग ये कुंग ने कहा कि देश के हाल के कोरोना के मामलों में केवल 15 प्रतिशत में पुन: संक्रमण देखा गया है. मामलों में पुन: संक्रमण यदि 50 प्रतिशत पार कर जाता है तभी हम मान सकते हैं कि यह कोरोना की वेब (लहर) है.

The start of Singapore’s XBB variant wave

Notable how this variant left BA.2.3.20 in the dust, a variant with substantial growth advantage over BA.5; variant graph by @JosetteSchoenma

XBB and BQ.1.1 are 2 of the most important variants on watch right now pic.twitter.com/AvttFliZvP

