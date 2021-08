राष्ट्रपति भवन में शाही खाना और पार्क में मस्ती, तालिबानी लड़ाकों के जश्न के 4 VIDEO

काबुल. अफगानिस्तान (Afghanistan) में तालिबान (Taliban) के शासन के बाद से हालात बदतर हो गए हैं. लोग किसी तरह सबकुछ छोड़ जान बचाकर देश छोड़ने की कोशिश में हैं. आलम ये है कि लोग हवाई जहाज के टायरों से लटकने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वे अफगानिस्तान के सरहद के बाहर चले जाए. इस बीच तालिबान के लड़ाकों के जश्न मनाने और आराम फरमाने के कई वीडियो (Taliban Enjoy Video) वायरल हो रहे हैं. News18 आपके लिए ऐसे ही 4 वीडियो लेकर आया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में तालिबान लड़ाके हाथों में बंदूक लिए एक एंटरटेनमेंट पार्क में मस्ती करते दिख रहे हैं. कुछ लड़ाके इलेक्ट्रिक बंपर कारों की सवारी करते देखे गए. एक अलग वीडियो में वे पार्क में घोड़ों की सवारी करते हुए भी नजर आ रहे हैं. एक और वीडियो में तालिबान के लड़ाके झूला झूल रहे हैं.

वहीं, काबुल पर कब्जे के बाद तालिबानी नेता राष्ट्रपति भवन में रुके हुए हैं. एक वीडियो में वो वहां खा-पीकर खुशी मनाते और आराम फरमाते दिखे.

कुछ तालिबानी राष्ट्रपति भवन के जिम में पहुंच गए और वर्कआउट करते नजर आए.

एक वीडियो में तो एक तालिबानी लड़ाका जमकर अपनी भाषा में गाना गाते हुए डांस कर खुशी मना रहा है.

New style governance. #Taliban can only do this with a system, nothing else can be expected. Situation in all the fallen offices are same. Some parts of #Afghanistan experience a quick reverse after the all efforts made during past 20 years. #EndProxyWarInAfghanistan #AFG pic.twitter.com/VpqunP8JaO

— Kabir Haqmal (@Haqmal) August 11, 2021