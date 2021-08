अफगानिस्तान में तालिबान का कोहराम, काबुल ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मांगी मदद

काबुल. अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगान सरकार ने शहरों पर तालिबान (Taliban) के क्रूर हमलों पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष सरकार और लोगों की चिंताओं को उठाया है, जिसके कारण युद्ध अपराध और मानवाधिकारों (Human Rights) का उल्लंघन हुआ है. रूस, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान की भागीदारी के साथ विस्तारित ट्रोइका बैठक के दौरान, अफगानिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से ट्रोइका बैठक के सदस्य राज्यों से शहरों पर तालिबान के हमलों को रोकने के लिए गंभीर उपाय अपनाने का आह्वान किया है.

वहीं, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि तालिबान आतंकवादी अगले 30 से 90 दिन में अफगानिस्‍तान पर कब्‍जा कर सकते हैं. इस खुलासे के बाद अफगानिस्‍तान की अशरफ गनी सरकार में हड़कंप मच गया है. तालिबान की बढ़त का आलम यह है कि वह अब तक देश के 65 फीसदी हिस्‍से पर कब्‍जा कर चुका है. तालिबान को मात देने के लिए अफगान सरकार ने तीन चरणों वाला मास्‍टर प्‍लान बनाया है. अफगानिस्‍तान के गृहमंत्री जनरल अब्‍दुल सत्‍तार मिर्जाकवाल ने बुधवार को अलजजीरा को बताया कि सरकार स्‍थानीय समूहों को हथियारबंद कर रही है ताकि तालिबान को पीछे ढकेला जा सके. उन्‍होंने कहा कि तालिबान के 9 प्रांतों पर कब्‍जा करने के बाद अफगान सेना हाइवे, बड़े शहरों और सीमा क्रॉसिंग को सुरक्षित बनाने का प्रयास कर रही है. मिर्जाकवाल ने हाल ही में देश की 1,30,000 की पुलिस फोर्स के प्रमुख बने हैं.

Govt of Afghanistan has raised with international community concerns of the govt & its people on Taliban’s brutal attacks on cities, leading to war crimes & human rights violations: Ministry of Foreign Affairs, Afghanistan

— ANI (@ANI) August 12, 2021