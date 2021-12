हांगकांग यूनिवर्सिटी से हटाई गई चीन की 'पिलर ऑफ शेम' प्रतिमा, रातभर चला ऑपरेशन

हांगकांग. हांगकांग (Hong Kong) के सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी ने गुरुवार को बीजिंग के तियानमेन स्क्वॉयर (Tiananmen Square) में मारे गए लोगों की याद में बनाई गई प्रतिमा को हटा दिया. प्रतिमा को नष्ट करने के लिए रातभर ऑपरेशन चला. करीब 8 मीटर ऊंची ये प्रतिमा यूनिवर्सिटी कैंपस में साल 1997 से थी. इसे पिलर्स ऑफ द शेम (Pillars Of The Shame) नाम से जाना जाता था. 1997 में ही ब्रिटिश उपनिवेश से हांगकांग को चीन को सौंप दिया गया था.

समाचार एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने प्रतिमा को कोई देख न सके, इसके लिए छत तक की चादरों और प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल हुआ. रातभर ड्रिलिंग की आवाजें सुनी जा सकती थी.

वो शहर जो -83 डिग्री तापमान में ठिठुरता है, कैसे रहते हैं यहां के लोग

University of Hong Kong launches an overnight operation to dismantle a statue commemorating those killed in Beijing’s Tiananmen Square in the latest blow to academic freedoms as China cracks down: AFP

— ANI (@ANI) December 23, 2021