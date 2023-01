VIDEO: 'पाकिस्तान पर हमला करके भारत उसे तबाह कर सकता है, लेकिन...' : PAK पत्रकार से बोले एक्सपर्ट

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के आर्थिक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं. नकदी संकट से जूझ रहे देश में अब लोग आटे और रोटी के लिए आपस में झगड़ रहे हैं. सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है. कुछ वीडियो में खाने-पीने की चीजों के लिए लोगों को लंबी-लंबी कतारों में देखा सकता है. आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान में अनाज की कीमतें आसमान छू रही हैं. महंगाई का आलम यह है कि आम लोग को दो जून की रोटी के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है.

सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के वर्तमान हालात को लेकर कुछ कमेंट्स भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर इस वक्त भारत की स्थिति पाकिस्तान की तरह होती, तो पाकिस्तान निश्चित तौर पर भारत के ऊपर हमला कर देता. यह कहना है अमेरिका के डेलावेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुक्तदर खान का, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं.

मुक्तदर खान चर्चा के दौरान एक पाकिस्तानी पत्रकार फखर यूसुफजई से कहते हैं, ‘अभी के समय में भारत और पाकिस्तान के बीच शक्ति का जो असंतुलन है… पाकिस्तान डूब रहा, इंडिया इज राइजिंग… अगर उल्टा होता ना तो आपलोग अब कश्मीर लेने के लिए भारत पर हमला कर चुके होते. आपलोग बोलते इंडिया में इकॉनमी डूब रही है, इंडिया में पैसे नहीं हैं, फॉरेन एक्सचेंज नहीं है… तमिलनाडु अलग जा रहा है, असम अलग जा रहा है… सही मौका है, अब भारत पर हमला कर दो.’

#India could attack #Pakistan and can destroy it today: If Bharat were in such bad economic shape as Pakistan is now, we would have already attacked Bharat. But Bhartiya leaders are more honorable & not like us: political commentator Muqtedar Khan#PakistanEconomy #Truth #WakeUp pic.twitter.com/YVbUgKGT6N

— Debashish Sarkar 🇮🇳 (@DebashishHiTs) January 9, 2023