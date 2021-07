Internet Speed : Japan की धुआंधार Technology, सेकेंड भर में ट्रांसफर होंगी 10 हजार HD फिल्में

Data Speed को लेकर हर मोबाइल यूज़र (Mobile Data) परेशान ही रहता है. हालांकि अब जापान (Japan) में जिस टेक्नॉलजी ( Technology) ने कदम रखा है, वो क्रांति से कम नहीं है. यहां के रिसर्चर्स ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग डेटा स्पीड (Data Transmission Speed) हासिल की है. इस तकनीक के बाद इंटरनेट की रफ्तार (Great Data Speed) किसी बिजली से कम नहीं होगी.जापान के रिसर्चर्स (Japanese Researchers) ने 1,864 माइल ऑप्टिकल केबल से इंटरनेट की रफ्तार 319 टेराबिट पर सेकेंड पहुंचा दी है. ये रफ्तार सेकेंड भर में 10 हजार हाई डेफिनिशन फिल्मों को ट्रांसफर करने की क्षमता रखती है. सोचिए 4 गीगाबाइट प्रति सेकेंड की रफ्तार इंटरनेट यूज़र्स के लिए किसी सपने से कम नहीं है, जिसे जापानी रिसर्चर्स ने सच कर दिखाया है.ये टेक्नोलॉजी Japan के National Institute of Information and Communications के रिसर्चर्स ने विकसित की है. ये सिस्टम किसी भी मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में ही अपरग्रेड किया जा सकेगा क्योंकि इसके लिए इस्तेमाल होने वाली केबल का साइज़ पहले जैसा ही है. रिसर्चर्स ने इस प्रोजेक्ट के तहत फाइबर ऑप्टिक केबल को चार अलग-अलग कोर्स में बांटा गया है, ताकि डेटा स्पीड बढ़ाई जा सके. डेटा को लेज़र के ज़रिये 552 चैनल्स में बांटा जाएगा और फिर ये केबल के ज़रिये ज़बरदस्त स्पीड देगा. हालांकि आम यूज़र्स के लिए 4 गीगाबाइट प्रति सेकेंड की रफ्तार संभव नहीं है क्योंकि इसे ब्रॉडबैंड और ऐसी ही बैंक एंड सर्विसेज़ को दिया जाएगा, जो अपने सैकड़ों-हजारों यूज़र्स में इसे बांटेंगी.ऑप्टिकल फाइबर केबल को चार कोर्स में डिवाइड करने के बाद हर चैनल से करीब 145 गीगाबाइट पर सेकेंड की रफ्तार मिलेगी, यानि चार कोर्स को मिला दें तो ये रफ्तार 580 गीगाबाइक प्रति सेकेंड की होगी. 552 ट्रांसमिशन चैनल्स से होते हुए ये रिकॉर्डब्रेकिंग 319 टेराबिट की स्पीड देगी. अब वैज्ञानिक ट्रांसमिशन की क्षमता बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, ताकि ये 5जी नेटवर्क के लिए बेहतरीन स्पीड दे सके. इस नई रिसर्च को International Conference on Optical Fiber Communications में पेश किया जाएगा और बताया जाएगा कि ये नई तकनीक किस तरह कस्टमर्स की अपेक्षाओं पर खरी उतरने को तैयार है.