ट्रांसजेंडर बनी अफगानी राइटर खालिद होसैनी की बेटी, लेखक बोले- मुझे उसपर गर्व

काबुल. अफगानिस्तान मूल के अमेरिकी लेखक खालिद होसैनी ने एक ट्विटर पोस्ट के जरिये बताया कि उनकी बेटी ट्रांसजेंडर बन गई है. उन्होंने लिखा कि ‘ मेरी बेटी हैरिस ट्रांसजेंडर के रूप में सामने आई है. मुझे उस पर इतना गर्व पहले कभी नहीं हुआ. उसने हमारे परिवार को सच्चाई और बहादुरी सिखाई है.

Yesterday, my daughter Haris came out as transgender.

I’ve never been prouder of her. She has taught our family so much about bravery and truth.

I know this process was painful for her. She is sober to the cruelty trans people are subjected to. But she is strong and undaunted. pic.twitter.com/c3qNT1Lndw

— Khaled Hosseini (@khaledhosseini) July 13, 2022