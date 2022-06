अब नेपाल में आया 4.3 तीव्रता का भूकंप, जानमाल के नुकसान की खबर नहीं

काठमांडू. नेपाल में गुरुवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. स्थानीय समयानुसार, सुबह 5:19 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस हुए. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई, जो मध्यम श्रेणी का है. इसका केंद्र राजधानी काठमांडू से करीब 161 किलोमीटर दूर था.

भूकंप का असर भारत के भी कई हिस्सों में देखा गया. खासकर नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किये गए.

Earthquake of magnitude 4.3 occurred today 161 km WNW of Kathmandu, Nepal: National Center for Seismology pic.twitter.com/gDMoYbs7zq

— ANI (@ANI) June 23, 2022