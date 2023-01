VIDEO: 'विमान झुका फिर...' सामने आया नेपाल प्लेन क्रैश का वीडियो, दिल दहलाने वाला है मंजर

काठमांडू. नेपाल (Nepal) के पोखरा (Pokhara) में रविवार को बड़ा विमान हादसा (Nepal Plane Crash) हो गया. इस हादसे में अब तक कुल 45 शव बरामद किए गए हैं. वहीं हादसे में 5 भारतीयों समेत सभी 72 यात्रियों की मौत की होने की आशंका है. अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त होने के समय विमान में 68 यात्री और चालक दल के चार सदस्य सवार थे. अब प्लेन क्रैश होने का एक वीडियो सामने आया है. यह वीडियो प्लेन कैश होने के ठीक पहले का बताया जा रहा है. पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार घटना रविवार सुबह 11 बजे की है.

दिल दहला देने वाला वीडियो ट्विटर पर शेयर किया गया है. शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि रनवे पर पहुंचने से पहले ही प्लेन क्रैश हो गया है. वीडियो में दूर से आ रहे प्लेन को एक तरफ झुकते हुए देखा जा सकता है. वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई अन्य तस्वीरों और वीडियो में दुर्घटनास्थल से धुएं का गुबार भी उठता दिख रहा है.

Video of what seems to be moments before the crash of Yeti Airlines🇳🇵 ATR72 carrying 72 passengers near Pokhara Airport#aerowanderer #aviation #avgeek #nepal #yetiairlines pic.twitter.com/hk12Edlvpf

— Aerowanderer (@aerowanderer) January 15, 2023