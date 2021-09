तालिबान के पंजशीर पर कब्जे के दावे को NRF ने किया खारिज, कहा- हमारे लड़ाके हर कोने में मौजूद

काबुल. अफगानिस्तान (Afghanistan) में अमन की आखिरी उम्मीद विद्रोही नेता अहमद मसूद (Ahmed Masood) के राज्य पंजशीर (Panjshir) से है. इसे लेकर अब अलग-अलग तरह के दावे सामने आ रहे हैं. तालिबान (Taliban) ने जहां पंजशीर प्रांत पर भी कब्जा करने की बात कही है. वहीं, विद्रोही संगठन नेशनल रेसिस्टेंस फ्रंट यानी NRF ने तालिबान के दावे को गलत बताया है. NRF ने कहा है कि पंजशीर पर तालिबान के कब्जे की बात गलत है. हमारे लड़ाके पंजशीर के हर कोने में मौजूद हैं.

एनआरएफ ने कहा है कि अहम चौकियों पर अभी भी हमारे कमांडर तैनात हैं. इसके साथ ही पंजशीर घाटी में अलग अलग जगहों पर भी हमारे लड़ाके तैनात हैं. लड़ाई अभी जारी है. NRF ने उम्मीद जताई है कि अफगानिस्तान के लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे.

Taliban’s claim of occupying Panjshir is false. The NRF forces are present in all strategic positions across the valley to continue the fight. We assure the ppl of Afghanistan that the struggle against the Taliban & their partners will continue until justice & freedom prevails.

