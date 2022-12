VIDEO: चमन सीमा पर छिड़ी 'जंग', अफगान सेना की अंधाधुंध फायरिंग में कई घायल, PAK ने दिया जवाब

इस्लामाबाद. अफगानिस्तान के सुरक्षाबलों द्वारा सीमा पार से की गई अंधाधुंध गोलीबारी में बृहस्पतिवार को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कम से कम 15 लोग घायल हो गए. पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी. एक सप्ताह से भी कम समय में गोलीबारी की यह दूसरी घटना है. सूत्रों के मुताबिक बलूचिस्तान प्रांत के चमन इलाके में गोलीबारी हुई और इसमें ‘बच्चे और महिलाएं’ भी जख्मी हुईं.

जियो न्यूज ने स्थानीय प्रशासन के हवाले से कहा कि गोलीबारी के बाद सीमा क्षेत्र को खाली कराया जा रहा है और डीएचक्यू चमन में आपात स्थिति घोषित कर दी गई है. मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ मलिक अचकजई ने कहा कि कम से कम 12 लोगों का स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है. लेवी के अधिकारियों ने बताया कि अफगान की ओर से बोगरा रोड और कस्टम हाउस क्षेत्रों के आसपास के आबादी वाले इलाके में फायरिंग की गई.

जियो न्यूज के मुताबिक, पाकिस्तानी सेना ने अफगान बलों की गोलाबारी का करारा जवाब दिया है. चमन के उपायुक्त ने साझा किया कि इलाके में आपात स्थिति घोषित कर दी गई है. साथ ही नागरिकों को माल रोड, बोगरा रोड बाईपास और बॉर्डर रोड खाली करने के लिए कहा गया है.

चमन के जिला मुख्यालय अस्पताल के डॉ अब्दुल मलिक ने पाकिस्तानी मीडिया को बताया कि कम से कम 15 घायल नागरिकों को अस्पताल लाया गया. अफगान सैनिकों द्वारा सीमा पार से किया गया यह दूसरा हमला था. उन्होंने 10 दिसंबर को भी ऐसा ही किया था, जिसमें सात नागरिकों की मौत हो गई थी और 16 अन्य घायल हो गए थे.

A border clash between Taliban forces and the Pakistani military at the Spin Boldak-Chaman .

Source say Clash going on and Both side And many civilians have been injured . #Pakistan #Afghanistan pic.twitter.com/ep2hSetmeW

— Abdulhaq Omeri (@AbdulhaqOmeri) December 15, 2022