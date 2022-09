काबुल. सोशल मीडिया (Social Media) पर अफगान (Afghanistan) महिला का एक वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है जिसमें वह गंभीर आरोप लगा रही है. उसका कहना है कि रोज रात को उसके साथ रेप किया जाता है. हर वक्‍त मरने से बेहतर है कि एक ही बार मर जाऊं. यह महिला अफगानिस्‍तान में सत्‍ता चला रहे तालिबान के पूर्व प्रवक्‍ता और अपने पति सईद खोस्‍ती के अत्‍याचारों का बयान कर रही है. हालांकि सईद ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है और अपनी पत्‍नी इलाहा (24) को तलाक दे दिया है. इलाहा का कहना है कि खोस्‍ती ने उससे जबरदस्‍ती शादी की और अब वह उस पर अत्‍याचार कर रहा है. इलाहा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सईद खोस्‍ती को सामने आना पड़ा.

तालिबान सरकार के आतंरिक मंत्रालय के पूर्व प्रवक्‍ता सईद खोस्‍ती ने कहा है कि सारे आरोप गलत हैं. इलाहा से उन्‍होंने जबरन शादी नहीं की और न ही कोई अत्‍याचार जैसी बात हुई है. ऐसे गलत आरोपों के कारण इलाहा को तलाक दे दिया है. सईद का कहना है कि आरोपों से जाहिर है कि हमारे बीच यकीन नहीं रहा, अगर पत्‍नी झूठे और गलत आरोप लगा रही है तो उससे संबंध नहीं रखा जा सकता. ऐसे आरोपों से दुनिया भर में मेरा नाम खराब हुआ है, जबकि ये आरोप सच नहीं हैं. गौरतलब है कि इलाहा काबुल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है. इलाहा के पिता अफगानिस्‍तान के नेशनल सिक्‍योरिटी जनरल रह चुके हैं.

Shocking! A senior Haqqani official first raped & married to, daughter of ex, NDS official. ‘Said Khosti beat me a lot. Every night he raped me. These may be my last words. He will kill me, but it is better to die once than to die every time, Elaya says.

