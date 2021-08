इस्तीफे के खबरों के बीच बोले अशरफ गनी, तालिबान संग बात जारी, 20 साल की उपलब्धियों को यूं खत्म नहीं होने देंगे

काबुल. अफगानिस्तान में तालिबान (Taliban) के बढ़ते आतंक और इस्तीफे की खबरों के बीच आज राष्ट्रपति अशरफ गनी (President Ashraf Ghani) ने देश को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में अस्थिरता का गंभीर खतरा है. साथ ही उन्होंने अफगानी लोगों को भरोसा दिलाया कि आगे इसे रोका जाएगा. अशरफ गनी ने बताया कि हमने घरेलू और वैश्विक स्तर पर बड़े पैमाने पर सलाह मशवरा शुरू करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि जो भी नतीजे सामने आएंगे, जल्द ही लोगों के साथ साझा किया जाएगा. TOLO न्यूज द्वारा रिपोर्ट के अनुसार, देश के नाम अपने संबोधन में राष्ट्रपति गनी ने कहा कि मौजूदा स्थिति में, अफगान सुरक्षा और रक्षा बलों को फिर से संगठित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

गनी ने कहा, ‘मौजूदा हालात में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा बलों को दोबारा संगठित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं.’ उन्होंने कहा, ”मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके राष्ट्रपति के रूप में मेरा ध्यान लोगों की अस्थिरता, हिंसा और विस्थापन को रोकने पर है. मैं आगे हत्याओं, पिछले 20 वर्षों के उलब्धियों को हानि पहुंचाने और सार्वजनिक संपत्ति के विनाश के लिए अफगानों पर थोपे गए युद्ध की अनुमति नहीं दूंगा.”

बता दें, इससे पहले खबर आई थी कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं. सूत्रों ने News18 को बताया कि अफगानिस्तान के विभिन्न प्रांतों में जारी हमलों को रोकने और तालिबान के साथ तत्काल संघर्षविराम समझौते पर पहुंचने के मकसद से यह कदम उठाया जा सकता है. सूत्रों ने बताया कि गनी इस्तीफे के बाद अपने परिवार के साथ किसी ‘तीसरे देश’ जा सकते हैं. हालांकि अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह इस कदम से सहमत नहीं.

Under the current situation, remobilizing the Afghan security and defense forces is our top priority: Afghanistan President Ashraf Ghani, as reported by TOLOnews pic.twitter.com/pwgKgqzjkd

— ANI (@ANI) August 14, 2021