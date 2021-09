अफगानिस्तान में सीरियल बम ब्लास्ट, मरने वालों में तालिबानी लड़ाके भी शामिल

काबुल. अफगानिस्तान (Afghanistan) के जलालाबाद (Jalalabad) में शनिवार को सीरियल ब्लास्ट में तीन लोगों की मौत की खबर है. तालिबान (Taliban) के अधिकारियों के मुताबिक, इसमें 20 घायल भी हुए हैं. बम धमाके तालिबान की गाड़ी को निशाना बनाकर किए गए थे. टोलो न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया कि सड़क किनारे हुए ब्लास्ट में 2 तालिबान लड़ाके भी मारे गए. जलालाबाद ब्लास्ट की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है. हालांकि पूर्वी अफगानिस्तान इस्लामिक स्टेट (Islamic State) से जुड़े एक समूह का गढ़ है और वह तालिबान को अपना दुश्मन मानता है.

वहीं, काबुल भी हुए एक धमाके में दो लोगों के घायल होने की खबर है. ये घटना काबुल के पुलिस डिस्ट्रिक्ट 13 में हुई है. घटना के बाद एक क्षतिग्रस्त कार को देखा गया. इस दौरान पास की दुकानों के शटर को भी नुकसान पहुंचा है.

Multiple explosions targeting Taliban vehicles in Jalalabad kills at least 3 Taliban fighters. #Nangarhar #Afghanistan pic.twitter.com/gcOedGGje7

— Panjshir Observer (@PanjshirObserv) September 18, 2021