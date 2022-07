MEA ने कहा- श्रीलंका के साथ खड़ा है भारत, अब तक दी 3.8 बिलियन डॉलर की मदद

कोलंबो. श्रीलंका के लगातार बिगड़ते हालात पर उसके पड़ोसी मुल्क भारत ने उसका समर्थन किया है. भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने बयान जारी किया, हम उन चुनौतियों से अवगत हैं जिनका श्रीलंका और उसके लोग सामना कर रहे हैं. विदेश मंत्रालय ने कहा, उनको इस कठिन दौर से उबरने की कोशिश में हम श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े हैं. भारत ने इस वर्ष श्रीलंका में गंभीर आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का अभूतपूर्व समर्थन दिया है. भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पड़ोसी देश श्रीलंका के बुरे दौर में हम उसके साथ खड़े हैं.

भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऐसी मुसीबत की स्थिति में श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है. वे लोकतांत्रिक साधनों और मूल्यों, स्थापित संस्थानों और संवैधानिक ढांचे के माध्यम से समृद्धि और प्रगति के लिए अपनी आकांक्षाओं को साकार करना चाहते हैं. भारत ने इस वर्ष श्रीलंका में गंभीर आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का समर्थन दिया है. हम श्रीलंका में हाल के घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं.

VIDEO: श्रीलंका में राष्ट्रपति भागे तो उनके बेडरूम में ऐसे आराम फरमाते दिखे प्रदर्शनकारी

India has extended this year itself an unprecedented support of over US$ 3.8 billion for ameliorating the serious economic situation in Sri Lanka. We continue to follow closely the recent developments in Sri Lanka: MEA#SriLankaEconomicCrisis pic.twitter.com/boTjbJ2VHq

— ANI (@ANI) July 10, 2022