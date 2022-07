SriLanka Live: गोटबाया मालदीव छोड़ सिंगापुर भागे, कोलंबो में कल तक कर्फ्यू

Sri Lanka Crisis Live Update: श्रीलंका में हाहाकार मचा है. राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे पहले श्रीलंका छोड़कर मालदीव भाग गए थे. अब उनके मालदीव से सिंगापुर रवाना होने की रिपोर्ट है. उन्हें सिंगापुर ले जाने के लिए निजी विमान मालदीव पहुंचा था. वहीं, कोलंबो में विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है. ऐसे में राजधानी में गुरुवार दोपहर 12 बजे से शुक्रवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है. श्रीलंका संकट से जुड़े लाइव अपडेट्स…

सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का तांडव

श्रीलंका में प्रदर्शनकारी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं. इसलिए सेना ने संसद भवन की सुरक्षा के लिए टैंकों की तैनाती की है. जगह-जगह पर सेना के जवान तैनात हैं.

मालदीव में भी गोटबया के खिलाफ प्रदर्शन

गोटबाया बुधवार देर रात भी मालदीव के वेलाना इंटरनेशनल हवाईअड्डे से सिंगापुर जाने की तैयारी में थे, लेकिन यहां हो रहे प्रदर्शन के डर से फ्लाइट छोड़ दी. मालदीव में रहने वाले श्रीलंकाई नागरिकों ने राजपक्षे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उन्हें वापस श्रीलंका भेजने की मांग की. फिर निजी विमान से गोटबाया सिंगापुर पहुंचे.

सरकारी इमारतों से हटेंगे प्रदर्शनकारी

श्रीलंका में माहौल अब थोड़ा सुधरता दिख रहा है. प्रदर्शनकारी सरकारी बिल्डिंग्स को छोड़ने के लिए तैयार हो गये हैं. मतलब अब राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति सचिवालय, पीएम ऑफिस से प्रदर्शनकारी हट जाएंगे. ऐसा शांति की बहाली के लिए किया जाएगा.

#WATCH | Sri Lankan military personnel guard the Prime Minister’s chair in his office in Colombo, in view of the #SriLankaProtests pic.twitter.com/kd9L7Fevm8

— ANI (@ANI) July 14, 2022